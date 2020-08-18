De olho na parte de cima, Avaí e Botafogo-SP se enfrentam na Ressacada

A noite de terça-feira será agitada pelos lados da Ressacada. A partir das 19h30 (Horário de Brasília), Avaí e Botafogo-SP se enfrentam pela 4ª rodada da Série B.Como chegam
O Avaí é um dos favoritos a ficar com o acesso, mas o início não é o esperado. Com apenas três pontos, o time de Geninho é o 10º colocado e precisa reagir.
Na escalação, a única dúvida fica no sistema defensivo, onde Betão pode desfalcar o time. Caso o zagueiro não possa jogar, Rafael Pereira assume a vaga.
Com a mesma pontuação que o rival, o Botafogo-SP quer subir na tabela e confia na famosa ‘lei do ex’. O técnico Claudinei Oliveira conhece como poucos o Avaí e espera derrotar o seu ex-clube em Santa Catarina.
Prováveis:
Avaí: Lucas Frigeri; Arnaldo, Betão (Rafael Pereira), Victor Sallinas, Capa; Ralf, Bruno Silva, Valdívia;Jonathan, Pedro Castro e Gastón Rodríguez.
Botafogo: Darley; Valdemir, Robson, Jordan, Guilherme Romão; Ferreira, Elicarlos,Gabriel Calabres; Jeferson, Wellington Tanque e Luketa.