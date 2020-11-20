De olho na Liga dos Campeões, Porto estreia na Taça de Portugal com time alternativo

Crédito: Evanilson pode ter nova oportunidade pelo Porto (MIGUEL RIOPA / AFP

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Porto busca manter a boa fase recente neste sábado, em partida válida pela terceira fase da Taça de Portugal. Atuais campeões do torneio, os Dragões iniciaram a defesa do título diante do Fabril de Barreiro, clube da terceira divisão portuguesa. O confronto será decidido em jogo único e está marcado para as 11h30 (de Brasília), no estádio do Fabril.

+ Confira a tabela do Campeonato PortuguêsAmplo favorito e com uma partida decisiva pela Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, o Porto deve entrar em campo com uma equipe bastante modificada. Jogadores que não vinham recebendo muitas oportunidades, como Felipe Anderson, Evanilson, Nanu e Toni Martínez, podem começar no time titular.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador Sérgio Conceição pregou respeito ao adversário, mas admitiu que deve realizar algumas mudanças na equipe visando a partida contra o Olympique de Marselha.