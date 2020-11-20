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De olho na Liga dos Campeões, Porto estreia na Taça de Portugal com time alternativo

Dragões enfrentam o Fabril de Barreiro, em jogo único, pela terceira fase da competição...
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Publicado em 

20 nov 2020 às 20:30

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 20:30

Crédito: Evanilson pode ter nova oportunidade pelo Porto (MIGUEL RIOPA / AFP
Vindo de duas vitórias consecutivas, o Porto busca manter a boa fase recente neste sábado, em partida válida pela terceira fase da Taça de Portugal. Atuais campeões do torneio, os Dragões iniciaram a defesa do título diante do Fabril de Barreiro, clube da terceira divisão portuguesa. O confronto será decidido em jogo único e está marcado para as 11h30 (de Brasília), no estádio do Fabril.
+ Confira a tabela do Campeonato PortuguêsAmplo favorito e com uma partida decisiva pela Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, o Porto deve entrar em campo com uma equipe bastante modificada. Jogadores que não vinham recebendo muitas oportunidades, como Felipe Anderson, Evanilson, Nanu e Toni Martínez, podem começar no time titular.
Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador Sérgio Conceição pregou respeito ao adversário, mas admitiu que deve realizar algumas mudanças na equipe visando a partida contra o Olympique de Marselha.
- O treino é que dita quem utilizo. Poderá haver uma ou outra exceção nos jogadores que podem ser utilizados e não tiveram tanto tempo de treino. Normalmente, funciono dessa forma. Há a preparação para o jogo. Provavelmente haverá alguma mexida, não por falta de respeito ao Fabril, mas porque a preparação foi feita assim.

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