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futebol

De olho na liderança, Operário-PR visita o Avaí

Leão e Fantasma medem forças a partir das 16h30 (Horário de Brasília), na Ressacada...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 22:29

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 22:29
Crédito: Reprodução / Twitter
A 7ª rodada da Série B terá continuidade nesta quarta-feira e um dos confrontos acontece na Ressacada, onde Avaí e Operário-PR medem forças a partir das 16h30 (Horário de Brasília).Como chegam
Um dos times que mais investiram na montagem do elenco é o Avaí. Com a mentalidade de Série A, o Leão decepciona nos primeiros compromissos e a modesta 12ª colocação assusta a diretoria e torcida.
Agora, a expectativa é que o time mantenha o embalo da rodada passada, quando venceu o Oeste fora de casa, e consiga subir na classificação.
Do outro lado do confronto está o Operário-PR. Em fase mágica dentro das quatro linhas, o Fantasma é uma das sensações neste começo de torneio e quer somar pontos fora de casa.
Com 12 pontos conquistados, o Fantasma pode assumir a liderança. Para isso acontecer, basta vencer o Leão na Ressacada.

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