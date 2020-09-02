De olho na liderança, Operário-PR visita o Avaí

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A 7ª rodada da Série B terá continuidade nesta quarta-feira e um dos confrontos acontece na Ressacada, onde Avaí e Operário-PR medem forças a partir das 16h30 (Horário de Brasília).Como chegam

Um dos times que mais investiram na montagem do elenco é o Avaí. Com a mentalidade de Série A, o Leão decepciona nos primeiros compromissos e a modesta 12ª colocação assusta a diretoria e torcida.

Agora, a expectativa é que o time mantenha o embalo da rodada passada, quando venceu o Oeste fora de casa, e consiga subir na classificação.

Do outro lado do confronto está o Operário-PR. Em fase mágica dentro das quatro linhas, o Fantasma é uma das sensações neste começo de torneio e quer somar pontos fora de casa.