De olho na liderança da chave B, Vitória encara o CRB; Veja a provável escalação

Crédito: Pietro Capri/Vitória

De olho na liderança da chave B da Copa do Nordeste, o Vitória terá um desafio complicado pela 5ª rodada do regional. Trata-se do CRB, um dos melhores times até o momento da fase de grupos.

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Para o duelo no Barradão, o técnico Rodrigo Chagas vai contar com algumas novidades, entre elas, Marcelo Alves e Raul Prata, que disputam seus primeiros jogos com o Leão.

Com 7 pontos conquistados, o Vitória é o terceiro colocado da chave A. A liderança está por conta do Ceará e ABC, ambos com 8 pontos.

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