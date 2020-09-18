De olho na liderança, Cuiabá recebe o Oeste

A partir das 21h (Horário de Brasília), a Arena Pantanal será palco do confronto entre Cuiabá e Oeste, válido pela 10ª rodada da Série B.Como chegam?
No meio da semana, o Cuiabá fez o seu jogo atrasado e voltou a subir na classificação. Agora, o time se encontra na vice-liderança, com 18 pontos. Em caso de novo triunfo, o Dourado assume a ponta do torneio.
Já o Oeste quer embalar. Na última partida, o Rubrão venceu o CSA de virada e conseguiu sair da lanterna. Agora, a missão é somar mais três pontos e sair da zona de rebaixamento.
Prováveis:
Cuiabá: João Carlos; Hayner, Ednei, Everton Sena e Lucas Hernández; Matheus Barbosa, Rafael Gava e Elvis; Felipe Ferreira, Maxwell e Jenison.
Oeste: Glauco; Éder Sciola, Matheus Dantas, Sidmar e Gustavo Salomão; Betinho, Yuri, Mazinho, Marlon e Luan; Bruno Lopes.