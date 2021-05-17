Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De olho na Libertadores, São Paulo treina no CT da Barra Funda

Precisando de uma vitória para se classificar para o mata-mata, o Tricolor recebe o Racing, da Argentina, nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da competição....
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 15:37

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 15:37

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo voltou aos treinos nesta segunda-feira (17), após vencer o Mirassol por 4 a 0, na semifinal do Paulistão, no último domingo (16). Classificados para a final do estadual, a equipe volta seu foco para a partida desta terça-feira (18), contra o Racing, da Argentina, pela Libertadores.CONFIRA A SITUAÇÃO O GRUPO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES!
O jogo contra os argentinos marca a quinta rodada da fase de grupos do torneio e, também, uma potencial decisão para o Grupo E, pois a equipe que vencer a partida se classifica com uma rodada de antecedência para a fase de mata-mata do torneio.
As duas equipes dividem a liderança do grupo, empatadas com oito pontos. A superioridade do São Paulo no saldo de gols, porém, coloca a equipe paulista a frente na tabela.
Com a primeira partida da final do Campeonato Paulista marcada para a quinta-feira (20), o Tricolor terá que poupar jogadores e encarar o Racing com o time reserva.
Dessa forma, o treinador Hernán Crespo deve mandar a campo o onze inicial que jogou a última partida da Libertadores, contra o Rentistas, na quarta-feira passada (12).
A possível escalação do Tricolor é: Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves; Orejuela, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Talles Costa e Welington; Vitor Bueno e Joao Rojas.A bola rola a partir das 21h30, no Estádio do Morumbi. Valendo a classificação, uma vitória pode ser fundamental para a moral da equipe, além de manter a invencibilidade do Tricolor, que já dura 14 partidas.
Com a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista apenas dois dias depois do jogo da Libertadores, o Tricolor deve contar com a volta de Luciano e Daniel Alves ao time titular, recuperados de lesões.
Luciano foi relacionado na partida contra o Mirassol, entrou no segundo tempo e fez um gol. Daniel Alves não foi relacionado, mas já se recuperou e trabalha para aprimorar a forma física, estando disponível para Crespo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados