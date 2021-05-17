De olho na Libertadores, São Paulo treina no CT da Barra Funda

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo voltou aos treinos nesta segunda-feira (17), após vencer o Mirassol por 4 a 0, na semifinal do Paulistão, no último domingo (16). Classificados para a final do estadual, a equipe volta seu foco para a partida desta terça-feira (18), contra o Racing, da Argentina, pela Libertadores.CONFIRA A SITUAÇÃO O GRUPO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES!

O jogo contra os argentinos marca a quinta rodada da fase de grupos do torneio e, também, uma potencial decisão para o Grupo E, pois a equipe que vencer a partida se classifica com uma rodada de antecedência para a fase de mata-mata do torneio.

As duas equipes dividem a liderança do grupo, empatadas com oito pontos. A superioridade do São Paulo no saldo de gols, porém, coloca a equipe paulista a frente na tabela.

Com a primeira partida da final do Campeonato Paulista marcada para a quinta-feira (20), o Tricolor terá que poupar jogadores e encarar o Racing com o time reserva.

Dessa forma, o treinador Hernán Crespo deve mandar a campo o onze inicial que jogou a última partida da Libertadores, contra o Rentistas, na quarta-feira passada (12).

A possível escalação do Tricolor é: Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves; Orejuela, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Talles Costa e Welington; Vitor Bueno e Joao Rojas.A bola rola a partir das 21h30, no Estádio do Morumbi. Valendo a classificação, uma vitória pode ser fundamental para a moral da equipe, além de manter a invencibilidade do Tricolor, que já dura 14 partidas.

Com a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista apenas dois dias depois do jogo da Libertadores, o Tricolor deve contar com a volta de Luciano e Daniel Alves ao time titular, recuperados de lesões.