De olho na Libertadores, São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Após o empate contra o Corinthians, no último domingo (2), por 2 a 2, o elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda para dar sequência aos treinamentos. A equipe se prepara para o confronto desta quarta-feira (5), diante do Racing, da Argentina, fora de casa, pela Libertadores.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!

Com o empate no Majestoso, o Tricolor encerrou a sequência de oito vitórias consecutivas que vinha mantendo desde que voltou aos gramados, no começo de abril.

Agora, buscando voltar ao caminho das vitórias, o São Paulo encara aquele que deve ser seu confronto mais difícil na fase de grupos, jogando em Avellaneda, contra o Racing, pela terceira rodada da Libertadores.

O Tricolor volta a treinar na manhã desta terça-feira (4) e, pela tarde, embarca em um voo fretado para Buenos Aires, na Argentina. Por lá, treinará na manhã da quarta-feira (5), dia do jogo, no hotel em que ficará hospedado.O São Paulo entra em campo na quarta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, mais conhecido como 'El Cilindro', em Avellaneda, na região metropolitana de Bueno Aires, na Argentina. O jogo contra o Racing marca a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.