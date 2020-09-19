De olho na LDU, Fernando Diniz comanda treino tático no São Paulo

Crédito: São Paulo trabalhou na manhã deste sábado no CT da Barra Funda (Reprodução/Twitter

Sem compromissos neste fim de semana, o São Paulo comandado pelo técnico Fernando Diniz fez um treino tático no CT da Barra Funda na manhã deste sábado. O Tricolor se prepara para o jogo da próxima terça-feira, contra a LDU, pela Copa Libertadores.

A atividade foi fechada para os profissionais de imprensa por medidas de segurança. De acordo com as informações e imagens divulgadas pelo São Paulo, o elenco ganhou o reforço de alguns jogadores das categorias de base para o treino tático com bola.O técnico Fernando Diniz tenta encontrar a melhor formação do Tricolor para o jogo em Quito, no Equador. Além do suspenso Luciano, que ainda cumprirá gancho de duas partidas, a comissão técnica não terá o lesionado Liziero e dificilmente contará com o futebol de Daniel Alves.