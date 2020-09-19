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De olho na LDU, Fernando Diniz comanda treino tático no São Paulo

Tricolor trabalhou na manhã deste sábado no CT da Barra Funda. Equipe está em situação delicada na Copa Libertadores e foca as energias no jogo de terça contra a LDU...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 16:45

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 16:45
Crédito: São Paulo trabalhou na manhã deste sábado no CT da Barra Funda (Reprodução/Twitter
Sem compromissos neste fim de semana, o São Paulo comandado pelo técnico Fernando Diniz fez um treino tático no CT da Barra Funda na manhã deste sábado. O Tricolor se prepara para o jogo da próxima terça-feira, contra a LDU, pela Copa Libertadores.
A atividade foi fechada para os profissionais de imprensa por medidas de segurança. De acordo com as informações e imagens divulgadas pelo São Paulo, o elenco ganhou o reforço de alguns jogadores das categorias de base para o treino tático com bola.O técnico Fernando Diniz tenta encontrar a melhor formação do Tricolor para o jogo em Quito, no Equador. Além do suspenso Luciano, que ainda cumprirá gancho de duas partidas, a comissão técnica não terá o lesionado Liziero e dificilmente contará com o futebol de Daniel Alves.
Vale lembrar que a situação do São Paulo no Grupo D da Copa Libertadores é incômoda. Após três rodadas, o Tricolor soma apenas quatro pontos ganhos e é o terceiro colocado da chave. A equipe do Morumbi enfrentará a LDU e o River Plate fora de casa e, por isso, o clube foca todas as energias no torneio continental.

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