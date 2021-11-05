Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De olho na final da Copa do Brasil sub-17, Newertton, do São Paulo, vive expectativa de estrear no Morumbi
futebol

De olho na final da Copa do Brasil sub-17, Newertton, do São Paulo, vive expectativa de estrear no Morumbi

Casa do Tricolor recebe o primeiro jogo da decisão no dia nove de novembro. Atacante falou sobre a chance de jogar no estádio 
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2021 às 15:20

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 15:20

Crédito: Divulgação/São Paulo
Na próxima semana o São Paulo começa a decidir, contra o Flamengo, mais um título da Copa do Brasil sub-17. O primeiro jogo da final será realizado na terça-feira (09) e, diferente das fases anteriores, acontecerá no Morumbi, após grande campanha da torcida são-paulina.  Com isso, muitos atletas terão a primeira experiência de atuar na casa e palco de grandes partidas realizadas pelo Tricolor. Um desses casos é o atacante Newertton, artilheiro da equipe na competição com três gols marcados, e que vive a expectativa de estrear no estádio.
- Nunca joguei no Morumbi, mas se Deus quiser jogarei em breve. Atuar neste estádio significa um sonho, que pretendo realizar com muito trabalho, dedicação e foco. Desta forma as coisas caminham de uma maneira para acontecer. Jogar no Morumbi traz uma sensação de dever cumprido, algo difícil de explicar - afirmou o jogador.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo chega na decisão depois de ter eliminado o Atlético Mineiro na semifinal. Já o seu rival superou o Palmeiras na fase passada para se classificar à final.
Diante deste próximo embate envolvendo dois dos principais clubes do Brasil, Newertton fez projeções para o jogo de terça-feira e ressaltou a importância de conquistar o resultado positivo jogando em casa.
- Espero um jogo bonito de se ver, afinal são os melhores times da competição. Será muito importante sair com uma vitória daqui (Morumbi), pois assim jogaremos a pressão para eles na partida de volta. Para isso, precisamos marcar forte e não deixar que gostem do jogo - opinou o atacante.
Após o duelo realizado em São Paulo, Tricolor e Rubro-Negro voltam a se enfrentar na segunda-feira (15). Desta vez em partida disputada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados