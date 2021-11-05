De olho na final da Copa do Brasil sub-17, Newertton, do São Paulo, vive expectativa de estrear no Morumbi

Crédito: Divulgação/São Paulo

Na próxima semana o São Paulo começa a decidir, contra o Flamengo, mais um título da Copa do Brasil sub-17. O primeiro jogo da final será realizado na terça-feira (09) e, diferente das fases anteriores, acontecerá no Morumbi, após grande campanha da torcida são-paulina. Com isso, muitos atletas terão a primeira experiência de atuar na casa e palco de grandes partidas realizadas pelo Tricolor. Um desses casos é o atacante Newertton, artilheiro da equipe na competição com três gols marcados, e que vive a expectativa de estrear no estádio.

- Nunca joguei no Morumbi, mas se Deus quiser jogarei em breve. Atuar neste estádio significa um sonho, que pretendo realizar com muito trabalho, dedicação e foco. Desta forma as coisas caminham de uma maneira para acontecer. Jogar no Morumbi traz uma sensação de dever cumprido, algo difícil de explicar - afirmou o jogador.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo chega na decisão depois de ter eliminado o Atlético Mineiro na semifinal. Já o seu rival superou o Palmeiras na fase passada para se classificar à final.

Diante deste próximo embate envolvendo dois dos principais clubes do Brasil, Newertton fez projeções para o jogo de terça-feira e ressaltou a importância de conquistar o resultado positivo jogando em casa.

- Espero um jogo bonito de se ver, afinal são os melhores times da competição. Será muito importante sair com uma vitória daqui (Morumbi), pois assim jogaremos a pressão para eles na partida de volta. Para isso, precisamos marcar forte e não deixar que gostem do jogo - opinou o atacante.