De olho na Ferroviária, titulares do São Paulo treinam com sub-20

Os titulares do São Paulo treinaram na manhã desta quarta-feira (12), no CT da Barra Funda, em preparação para o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista, onde a equipe enfrenta a Ferroviária, nesta sexta-feira (14), às 21h30, no Morumbi.
São Paulo enfrenta o Rentistas nesta quarta! Veja os jogos do Tricolor contra times uruguaios na Libertadores!
Enquanto o time alternativo viajou ao Uruguai para encarar o Rentistas, hoje, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores, a parte do elenco que ficou na capital paulista realizou uma atividade com a equipe sub-20 do Tricolor.
CONFIRA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES O São Paulo vem encarando a fase final do estadual como a grande chance de sair da seca de títulos, que dura desde 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana. Pelo planejamento da diretoria e comissão técnica, o clube está neste momento, priorizando o Campeonato Paulista. Caso elimine a Ferroviária, o Tricolor terá somente três jogos pelo estadual para tentar levantar um caneco. O São Paulo está na segunda colocação geral do Paulistão, com 27 pontos, um a menos que o Corinthians, que venceu a Inter de Limeira por 4 a 1 e está classificado para as semifinais.