De olho na estreia do Paulistão, São Paulo realiza os últimos treinos da pré-temporada

No dia do aniversário de 92 anos do clube, o elenco do São Paulo treinou no período da manhã, no CT da Barra Funda, nesta reta final da pré-temporada. O time comandado por Rogério Ceni estreia na próxima quinta-feira (27) no Campeonato Paulista, às 21h30, contra o Guarani, em Campinas.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O técnico Rogério Ceni comandou as atividades para fazer os últimos ajustes antes do retorno do time aos gramados. No tático, o treinador priorizou as trocas de passes e as investidas de ataque contra defesa, em situações de contragolpe, como três contra dois. Depois, um novo trabalho coletivo simulou situações de jogo.

No final do treinamento, para calibrar a pontaria dos jogadores, o comandante promoveu um treinamento de finalizações, que também contou com alguns jogadores das categorias de base para reforçar os trabalhos.