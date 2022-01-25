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De olho na estreia do Paulistão, São Paulo realiza os últimos treinos da pré-temporada

Equipe de Rogério Ceni estreia na quinta-feira (27) diante do Guarani, em Campinas...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 15:42
No dia do aniversário de 92 anos do clube, o elenco do São Paulo treinou no período da manhã, no CT da Barra Funda, nesta reta final da pré-temporada. O time comandado por Rogério Ceni estreia na próxima quinta-feira (27) no Campeonato Paulista, às 21h30, contra o Guarani, em Campinas.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O técnico Rogério Ceni comandou as atividades para fazer os últimos ajustes antes do retorno do time aos gramados. No tático, o treinador priorizou as trocas de passes e as investidas de ataque contra defesa, em situações de contragolpe, como três contra dois. Depois, um novo trabalho coletivo simulou situações de jogo.
No final do treinamento, para calibrar a pontaria dos jogadores, o comandante promoveu um treinamento de finalizações, que também contou com alguns jogadores das categorias de base para reforçar os trabalhos.
Crédito: SãoPaulotreinanoCTdaBarraFunda(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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