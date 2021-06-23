De olho na disputa da Série A1 do Carioca, Olaria fecha com Vini Freitas para a lateral esquerda

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O lateral esquerdo Vini Freitas é o novo reforço do Olaria para a disputa da Série B1 do Campeonato Carioca. O jogador, de 20 anos, que foi uma das revelações do Rio São Paulo na temporada passada e acumula passagens pela base do Internacional, é visto como uma joia que pode render frutos para a equipe da Leopoldina nesta temporada.- A B1 é uma competição com clubes tradicionais, isso que me levou a decidir por jogar essa competição. O Olaria é uma grande grife do futebol brasileiro, para um jogador como eu, jovem, é uma honra ser escolhido para ser um dos representantes de um grupo tão qualificado como esse que está sendo montado - disse Vini Freitas.

Campeão Carioca Sub-20 em 2019, com o Audax, Vini Freitas foi contratado pelo Rio São Paulo por sugestão do então técnico Palinha, que hoje comanda o Olaria. O jogador não esconde a satisfação por voltar a trabalhar com o treinador.

- Isso foi fundamental quando recebi a ligação do professor Palinha, que foi o responsável por me subir para o profissional em 2020, no outro clube onde estávamos. Foi isso que me deu mais confiança para o acerto com o Olaria. Para um jogador jovem como eu não existe nada melhor do que a confiança do comandante, gostaria de agradecer ao professor Palinha por essa grande oportunidade na minha carreira - afirmou.