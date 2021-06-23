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De olho na disputa da Série A1 do Carioca, Olaria fecha com Vini Freitas para a lateral esquerda

Jogador irá reencontrar o treinador Palinha, com quem trabalhou no Rio São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 22:05

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 22:05

Crédito: CTC/Marketing
O lateral esquerdo Vini Freitas é o novo reforço do Olaria para a disputa da Série B1 do Campeonato Carioca. O jogador, de 20 anos, que foi uma das revelações do Rio São Paulo na temporada passada e acumula passagens pela base do Internacional, é visto como uma joia que pode render frutos para a equipe da Leopoldina nesta temporada.- A B1 é uma competição com clubes tradicionais, isso que me levou a decidir por jogar essa competição. O Olaria é uma grande grife do futebol brasileiro, para um jogador como eu, jovem, é uma honra ser escolhido para ser um dos representantes de um grupo tão qualificado como esse que está sendo montado - disse Vini Freitas.
Campeão Carioca Sub-20 em 2019, com o Audax, Vini Freitas foi contratado pelo Rio São Paulo por sugestão do então técnico Palinha, que hoje comanda o Olaria. O jogador não esconde a satisfação por voltar a trabalhar com o treinador.
- Isso foi fundamental quando recebi a ligação do professor Palinha, que foi o responsável por me subir para o profissional em 2020, no outro clube onde estávamos. Foi isso que me deu mais confiança para o acerto com o Olaria. Para um jogador jovem como eu não existe nada melhor do que a confiança do comandante, gostaria de agradecer ao professor Palinha por essa grande oportunidade na minha carreira - afirmou.
Após assinar contrato, Vini Freitas aguarda o dia da apresentação oficial do grupo. O Olaria inicia a pré-temporada para a disputa da Série B1 do Campeonato Carioca no dia 7 de julho.

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