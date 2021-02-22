De olho na Copa do Brasil, Renato garante que vai utilizar reserva diante do Bragantino

Crédito: Time de Renato não vence há cinco jogos no Brasileirão (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na noite deste domingo, o Grêmio venceu o Athletico por 1 a 0, garantiu uma vaga na próxima edição da Libertadores da América e começa a pensar na decisão da Copa do Brasil, quando encara o Palmeiras.

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Consciente que o momento pede muita concentração, o técnico Renato Gaúcho deixou claro que no jogo contra o Bragantino, válido pela última rodada do Brasileirão, vai colocar uma equipe reserva.

‘Não podemos correr o risco de perder jogadores importantes para a decisão. Vou pensar com inteligência e decidir quem poupar’, avisou.