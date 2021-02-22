Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De olho na Copa do Brasil, Renato garante que vai utilizar reserva diante do Bragantino
futebol

De olho na Copa do Brasil, Renato garante que vai utilizar reserva diante do Bragantino

Treinador não quer desgastar nenhum jogador e quer força máxima para encarar o Palmeiras...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2021 às 21:37

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 21:37

Crédito: Time de Renato não vence há cinco jogos no Brasileirão (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Na noite deste domingo, o Grêmio venceu o Athletico por 1 a 0, garantiu uma vaga na próxima edição da Libertadores da América e começa a pensar na decisão da Copa do Brasil, quando encara o Palmeiras.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Consciente que o momento pede muita concentração, o técnico Renato Gaúcho deixou claro que no jogo contra o Bragantino, válido pela última rodada do Brasileirão, vai colocar uma equipe reserva.
‘Não podemos correr o risco de perder jogadores importantes para a decisão. Vou pensar com inteligência e decidir quem poupar’, avisou.
Com 59 pontos, o Grêmio dorme na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Braga é na quinta-feira, no Nabi Abi Chedid.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados