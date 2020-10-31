De olho na Copa do Brasil, Grêmio deve ter time misto contra o Bragantino

A cabeça do Grêmio está na Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, o time de Renato Gaúcho mede forças com o Juventude e a tendência é que a equipe use um time misto contra o Bragantino, pelo Brasileirão.Um dos motivos para ‘poupar’ o seu elenco é a vantagem pequena no jogo de ida. Sem brilho, o Tricolor bateu o Jaconero por 1 a 0 e vê o confronto em aberto para a próxima semana.