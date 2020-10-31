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futebol

De olho na Copa do Brasil, Grêmio deve ter time misto contra o Bragantino

Técnico Renato Portaluppi dá preferência ao torneio mata-mata e tudo indica que deve poupar as principais peças...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 13:23

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 13:23
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
A cabeça do Grêmio está na Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, o time de Renato Gaúcho mede forças com o Juventude e a tendência é que a equipe use um time misto contra o Bragantino, pelo Brasileirão.Um dos motivos para ‘poupar’ o seu elenco é a vantagem pequena no jogo de ida. Sem brilho, o Tricolor bateu o Jaconero por 1 a 0 e vê o confronto em aberto para a próxima semana.
Com isso, Renato Portaluppi deve adotar a prática de deixar o Brasileiro como segundo plano, algo que virou comum dentro do clube.
Churín
A principal novidade no provável time misto é o atacante Diego Churín. Contratado na semana passada, o matador foi registrado no BID da CBF e liberado para atuar.
No treino deste sábado, o centroavante trabalhou normalmente ao lado dos novos companheiros e pode ficar com a vaga de Diego Souza.

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