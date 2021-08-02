De olho na Copa do Brasil, elenco do São Paulo se reapresenta; Muricy e Crespo conversam

O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (02), de olho na volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, nesta quarta-feira (04), às 21h30, em São Januário. O Tricolor tem vantagem por ter vencido o jogo da ida por 2 a 0, no Morumbi. A atividade contou com uma conversa de Muricy Ramalho, coordenador de futebol do Tricolor, com o técnico Hernán Crespo, que elogiou o time nas redes sociais após o empate sem gols contra o Palmeiras no último sábado. Uma imagem do papo foi registrada nas redes sociais do Tricolor.