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De olho na Copa do Brasil, elenco do São Paulo se reapresenta; Muricy e Crespo conversam

Equipe voltou aos trabalhos no CT da Barra Funda visando o confronto contra o Vasco, quarta-feira (04), às 21h30, em São Januário. Coordenador e técnico bateram papo
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LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 14:00

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 14:00

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (02), de olho na volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, nesta quarta-feira (04), às 21h30, em São Januário. O Tricolor tem vantagem por ter vencido o jogo da ida por 2 a 0, no Morumbi. A atividade contou com uma conversa de Muricy Ramalho, coordenador de futebol do Tricolor, com o técnico Hernán Crespo, que elogiou o time nas redes sociais após o empate sem gols contra o Palmeiras no último sábado. Uma imagem do papo foi registrada nas redes sociais do Tricolor.
A semana ainda deve ser agitada no São Paulo. O time tem mais um treinamento na terça-feira, quando deve viajar ao Rio de Janeiro. Além disso, o time joga na Arena da Baixada contra o Athletico-PR, no próximo sábado, às 18h, pelo Brasileirão.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Para o confronto contra o Vasco, o São Paulo terá os retornos do lateral-esquerdo Welington e do meia Benítez. Crespo aposta nas voltas de jogadores importantes para vencer novamente.

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