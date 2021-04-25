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futebol

De olho na classificação, São Paulo enfrenta o Ituano fora de casa

Caso vença, o Tricolor, líder do Grupo B, pode se classificar já nessa rodada, dependendo de um tropeço da Ferroviária ou da Ponte Preta, segunda e terceira colocadas do grupo...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 09:00
Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC
O São Paulo pode se classificar para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista já na próxima partida, contra o Ituano, neste domingo (25). O time é o atual líder do grupo B, com 22 pontos feitos em nove partidas.FAÇA A SIMULAÇÃO VOCÊ MESMO! VEJA A TABELA ATUALIZADA DO PAULISTÃO!
Caso vença a próxima partida, o São Paulo chega a 25 pontos, impossibilitando que qualquer outro time do grupo consiga ultrapassá-lo. Assim, a única chance do Tricolor ficar de fora da próxima fase é se perder no critério de desempate.
O segundo colocado do grupo é a Ferroviária, e o terceiro colocado é a Ponte Preta, ambos com 10 pontos. As duas equipes tem cinco jogos restantes e, assim, podem igualar os 25 pontos que o Tricolor conquistará caso vença.
As chances de que esse cenário aconteça, porém, são remotas, pois, além de depender de um aproveitamento de 100% de Ferroviária e Ponte Preta nas últimas cinco rodadas, precisaria de duas derrotas nas próximas duas partidas do São Paulo, o que deve ser difícil se considerar o retrospecto recente do time.
Com a classificação encaminhada, o Tricolor pode terminar a oitava rodada com vaga garantida no mata-mata, embora precise de combinações de outros resultados para se classificar de imediato.A bola rola a partir das 22h15, no Estádio Dr. Novelli Júnior, em Itu. Após seis vitórias consecutivas e podendo ter a melhor sequência de vitórias dos últimos nove anos da equipe, o São Paulo chega motivado para enfrentar o Ituano no confronto que vale pela oitava rodada do Paulistão.

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