De olho na classificação, São Paulo enfrenta o Ituano fora de casa

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

O São Paulo pode se classificar para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista já na próxima partida, contra o Ituano, neste domingo (25). O time é o atual líder do grupo B, com 22 pontos feitos em nove partidas.FAÇA A SIMULAÇÃO VOCÊ MESMO! VEJA A TABELA ATUALIZADA DO PAULISTÃO!

Caso vença a próxima partida, o São Paulo chega a 25 pontos, impossibilitando que qualquer outro time do grupo consiga ultrapassá-lo. Assim, a única chance do Tricolor ficar de fora da próxima fase é se perder no critério de desempate.

O segundo colocado do grupo é a Ferroviária, e o terceiro colocado é a Ponte Preta, ambos com 10 pontos. As duas equipes tem cinco jogos restantes e, assim, podem igualar os 25 pontos que o Tricolor conquistará caso vença.

As chances de que esse cenário aconteça, porém, são remotas, pois, além de depender de um aproveitamento de 100% de Ferroviária e Ponte Preta nas últimas cinco rodadas, precisaria de duas derrotas nas próximas duas partidas do São Paulo, o que deve ser difícil se considerar o retrospecto recente do time.