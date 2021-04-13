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De olho na classificação do Gauchão, Marcelinho, do Aimoré, fala em ‘duas finais’ nas próximas rodadas

O Aimoré volta a campo diante do Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Gaúcho, no estádio Cristo Rei...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 16:23
Crédito: Divulgação/Assessoria do Aimoré
Após a vitória sobre o Novo Hamburgo, a na última rodada, o Aimoré chegou à sexta colocação do Campeonato Gaúcho e está apenas a um ponto de distância do G4. Um dos nomes do elenco é o atleta Marcelinho, atacante que atuou por 12 anos na Portuguesa (SP), teve passagem pelo Figueirense e também pela Europa. Faltando apenas duas rodadas para o fim da fase de pontos corridos do Gauchão, o atacante falou a respeito da expectativa do elenco para o momento decisivo na competição.> Diretoria do Inter dá 'bronca' em trio após festa no fim de semanaApós a vitória no clássico, o Aimoré encostou de vez no G4 do Gauchão. O grupo acredita que é possível estar entre os quatro finalistas da competição?
- Sabíamos que seria muito difícil o campeonato nesse formato, só classificando quatro times. Mas o que o nosso grupo tem em mente é sempre pensar o positivo e lutar com confiança em todos os jogos. Conseguimos bater a nossa meta de permanecer na divisão. Agora, são duas finais para alcançarmos a vaga entre os quatro melhores.
Na próxima rodada, o Aimoré enfrentará o gigante Internacional. O que o torcedor do Índio Capilé pode esperar do grupo nessa partida?
- Contra o Inter é o jogo da vida. Sabemos que eles possuem um elenco muito qualificado, mas nosso grupo também tem muitíssima qualidade e vamos fazer de tudo para sairmos com a vitória.
O Aimoré volta a campo diante do Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30, em jogo válido pela décima rodada do Gauchão, no estádio Cristo Rei.

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