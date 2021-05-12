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De olho em título inédito da Copa, Igor Rossi pede foco ao Al-Faisaly na reta final da Liga Saudita

A equipe do Al-Faisaly, do zagueiro brasileiro, decide a final da Copa do Rei Saudita no final de maio
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Publicado em 12 de Maio de 2021 às 20:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 20:55
Crédito: Al-Faisaly / Divulgação
O Al-Faisaly, do zagueiro e capitão Igor Rossi, busca garantir a sua permanência no Campeonato Saudita enquanto não decide a final da Copa do Rei Saudita, no final de maio. Nesta sexta-feira (14), a equipe do defensor brasileiro recebe o Abha num confronto direto entre equipes que buscam mais tranquilidade na reta final da competição, com apenas três rodadas pela frente.
Veja a tabela do Espanhol- Esse próximo jogo é de suma importância porque chegamos na reta final, faltam apenas três jogos, e é um confronto direto. Precisamos somar pontos porque vamos jogar em casa e estamos numa situação não tão tranquila na competição. Sabemos disso e estamos trabalhando com essa responsabilidade para fazer de tudo para somar os três pontos - disse Igor Rossi.
O Al-Faisaly pode coroar a sua temporada com a conquista do título inédito da Copa do Rei Saudita diante do Al Taawon, equipe no qual conquistou o troféu do torneio em 2019. O time de Igor Rossi, por sua vez, tem em sua história o vice-campeonato de 2018 como melhor campanha até então.
- Claro que pensamos um pouco nisso por se tratar de uma final de competição importante, mas o foco total ainda tem sido no campeonato, seja nos treinamentos ou no dia a dia. O principal objetivo é garantir a manutenção na primeira divisão para depois pensar na copa. Claro que uma coisa está muito perto da outra, mas estamos pensando no próximo jogo da liga - projetou.

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