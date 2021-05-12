De olho em título inédito da Copa, Igor Rossi pede foco ao Al-Faisaly na reta final da Liga Saudita

Crédito: Al-Faisaly / Divulgação

O Al-Faisaly, do zagueiro e capitão Igor Rossi, busca garantir a sua permanência no Campeonato Saudita enquanto não decide a final da Copa do Rei Saudita, no final de maio. Nesta sexta-feira (14), a equipe do defensor brasileiro recebe o Abha num confronto direto entre equipes que buscam mais tranquilidade na reta final da competição, com apenas três rodadas pela frente.

Veja a tabela do Espanhol- Esse próximo jogo é de suma importância porque chegamos na reta final, faltam apenas três jogos, e é um confronto direto. Precisamos somar pontos porque vamos jogar em casa e estamos numa situação não tão tranquila na competição. Sabemos disso e estamos trabalhando com essa responsabilidade para fazer de tudo para somar os três pontos - disse Igor Rossi.

O Al-Faisaly pode coroar a sua temporada com a conquista do título inédito da Copa do Rei Saudita diante do Al Taawon, equipe no qual conquistou o troféu do torneio em 2019. O time de Igor Rossi, por sua vez, tem em sua história o vice-campeonato de 2018 como melhor campanha até então.