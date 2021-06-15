De olho em segundo ano na Europa, Flavio encurta férias e volta de forma antecipada ao Trabzonspor

Crédito: Divulgação/Trabzonspor

O volante Flavio, do Trabzonspor, da Turquia, inicia no próximo semestre a sua segunda temporada na Europa. Contratado pelo clube turco em agosto de 2020, o camisa 24 teve um bom primeiro ano na elite do país europeu, marcando um gol em 33 jogos disputados.TABELA> Veja classificação e simulador da Eurocopa-2020 clicando aqui

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Com o objetivo de ter um segundo ano ainda melhor, o brasileiro decidiu encurtar as suas férias e retornar mais cedo à Turquia, já que cumprirá um período de quarentena e poderá focar no processo final de recuperação de uma lesão muscular.

- No final da temporada passada acabei tendo uma lesão no joelho, então utilizei muito do meu período de descanso focado nessa recuperação. Agora decidi abdicar um tempo das minhas férias para finalizar este tratamento. Volto mais cedo para voltar 100% já na pré-temporada - disse Flavio, que revelou mais uma ação para encurtar o período de preparação:

- Quero intensificar para voltar já pronto com o grupo. Estou levando um fisioterapeuta da minha confiança para me auxiliar nessa fase final de recuperação para estar pronto assim que os treinos voltarem.

Flavio chegou à Turquia no início desta semana e já começa os trabalhos no período que precisará cumprir o isolamento. A ideia do volante é ter um ano ainda mais positivo do que o primeiro.