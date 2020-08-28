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De olho em mercado brasileiro, português Ricardo Chéu fala sobre desejo de treinar no país

Técnico quer seguir os passos de Jorge Jesus, que fez sucesso no Flamengo...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 12:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 12:20
Crédito: Divulgação
Após ótima passagem à frente do Spartak Trnava, da Eslovênia, clube que treinou até antes do início da pandemia do coronavírus, o treinador português Ricardo Chéu, de 39, revelou um desejo antigo na carreira: trabalhar no futebol brasileiro, assim como seu compatriota Jorge Jesus, campeão Brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo em 2019.
Segundo o técnico, estar no Brasil seria um passo importante em sua carreira, que tem a passagem pelo Penafiel na Primeira Liga de Portugal.
- O futebol brasileiro é fantástico e a maioria dos treinadores gostariam de viver essa experiência no país. Tenho esse desejo também, de estar em um clube grande no Brasil e fazendo um bom trabalho. Tive propostas para voltar ao futebol português, mas se houvesse a possibilidade de estar no Brasil não pensaria duas vezes - disse.
Chéu ainda acompanhou os passos de Jorge Jesus quando o mesmo estava no rubro-negro carioca antes do retorno ao Benfica e falou sobre esse sucesso do português no Brasil.
- Jorge Jesus é um grande treinador e teve um sucesso grande no país. Ele conseguiu conquistar uma torcida gigante com um ótimo trabalho. Acompanhei esse trabalho e fiquei feliz com o sucesso dele à frente do Flamengo.
- Jorge fez um trabalho reconhecidamente primoroso no Flamengo e usou toda sua experiência e conhecimento para conseguir resultados e títulos. Caso venha a dirigir e trabalhar em uma equipa no Brasil, pretendo realizar meu trabalho nos moldes europeus, de intensidade e muita organização tática, similares ao do meu conterrâneo, que fez sucesso adaptando às características do futebol brasileiro e suas competições. Isso é fundamental para se conseguir resultados - completou.

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