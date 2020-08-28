De olho em mercado brasileiro, português Ricardo Chéu fala sobre desejo de treinar no país

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Após ótima passagem à frente do Spartak Trnava, da Eslovênia, clube que treinou até antes do início da pandemia do coronavírus, o treinador português Ricardo Chéu, de 39, revelou um desejo antigo na carreira: trabalhar no futebol brasileiro, assim como seu compatriota Jorge Jesus, campeão Brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo em 2019.

Segundo o técnico, estar no Brasil seria um passo importante em sua carreira, que tem a passagem pelo Penafiel na Primeira Liga de Portugal.

- O futebol brasileiro é fantástico e a maioria dos treinadores gostariam de viver essa experiência no país. Tenho esse desejo também, de estar em um clube grande no Brasil e fazendo um bom trabalho. Tive propostas para voltar ao futebol português, mas se houvesse a possibilidade de estar no Brasil não pensaria duas vezes - disse.

Chéu ainda acompanhou os passos de Jorge Jesus quando o mesmo estava no rubro-negro carioca antes do retorno ao Benfica e falou sobre esse sucesso do português no Brasil.

- Jorge Jesus é um grande treinador e teve um sucesso grande no país. Ele conseguiu conquistar uma torcida gigante com um ótimo trabalho. Acompanhei esse trabalho e fiquei feliz com o sucesso dele à frente do Flamengo.