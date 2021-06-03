De olho em jogo do Brasileirão, São Paulo treina no CT da Barra Funda

Crédito: Eder durante treino do São Paulo (Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo treinou no CT da Barra Funda na manhã desta quinta-feira (3). A equipe se prepara para a partida contra o Atlético Goianiense, no sábado (5), fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.VEJA A TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021!

O Tricolor vem de uma derrota na estreia da Copa do Brasil, contra o 4 de Julho, por 3 a 2, na última terça-feira (1), no Estádio Albertão.

Buscando retomar o caminho das vitórias, após uma derrota e um empate nas duas últimas partidas, o São Paulo vira seu foco agora para o Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Atlético Goianiense no final de semana, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.A delegação são-paulina embarca para Goiânia na tarde desta sexta-feira (4). A equipe ainda treina na manhã antes da viagem.