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De olho em jogo do Brasileirão, São Paulo treina no CT da Barra Funda

O Tricolor se prepara para a partida diante do Atlético Goianiense, neste sábado, às 19h...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 13:38

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 13:38

Crédito: Eder durante treino do São Paulo (Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo treinou no CT da Barra Funda na manhã desta quinta-feira (3). A equipe se prepara para a partida contra o Atlético Goianiense, no sábado (5), fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.VEJA A TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021!
O Tricolor vem de uma derrota na estreia da Copa do Brasil, contra o 4 de Julho, por 3 a 2, na última terça-feira (1), no Estádio Albertão.
Buscando retomar o caminho das vitórias, após uma derrota e um empate nas duas últimas partidas, o São Paulo vira seu foco agora para o Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Atlético Goianiense no final de semana, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.A delegação são-paulina embarca para Goiânia na tarde desta sexta-feira (4). A equipe ainda treina na manhã antes da viagem.
Após empatar com o Fluminense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo espera vencer pela primeira vez na competição. Do outro lado, o Dragão chega embalado para o confronto após duas vitórias fora de casa contra o Corinthians.

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