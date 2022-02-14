De negociável a capitão: Eder ganha espaço no São Paulo e Ceni elogia

A temporada começou bem para o atacante Eder. O jogador, que parecia estar de saída durante a pré-temporada do São Paulo, ganhou espaço nos primeiros jogos do Campeonato Paulista e ontem foi titular e capitão d clube na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta. + Confira a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos

Em dezembro, Eder chegou a conversar com a diretoria para uma possível rescisão de contrato. O jogador conviveu com lesões em 2021 e não conseguia uma sequência. No entanto, 2022 começou e o ítalo-brasileiro participou de todos os jogos, inclusive dando uma assistência contra o Santo André.

Diante da Ponte Preta, Eder recebeu chance como titular, o que não acontecia desde outubro e ainda foi o dono da braçadeira de capitão. Na entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni falou sobre a situação do jogador. - É um jogador que, no ano passado, eu acho que não estava na melhor condição física possível. Ele trabalhou muito neste ano. É um cara muito profissional, que trabalha bastante todos os dias e, observando os treinamentos, era necessário dar essa oportunidade para ele - elogiou Ceni.

Rogério fez questão de exaltar ainda a experiência do jogador.

- Eu acho que o ganho técnico que ele agregou ao time, um cara que jogou tantos anos na Itália… Ele pode fisicamente não estar bem, às vezes, mas é um cara com boas condições técnicas. Foi um diferencial para essa posse de bola e tabelas próximas à área no dia de hoje. Com certeza ele terá mais oportunidades -finalizou o treinador.