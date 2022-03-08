De medalhista de ouro na Olimpíada ao futebol campeão: as mulheres que marcaram a história do São Paulo

No entanto, algumas questões fizeram o clube descontinuar o futebol feminino. Após algumas tentativas em vão, o time voltou em 2015. Após dois anos de inatividades, o São Paulo reativou a modalidade com uma parceria com o Centro Olímpico, iniciando a categoria de base que conquistou títulos expressivos.
Em janeiro de 2019, o Tricolor anunciou o retorno às competições e hoje está na primeira divisão, tanto do estadual, quanto do nacional.
VEJA AS PRINCIPAIS CONQUISTAS FEMININAS NO TRICOLOR ATÉ 2017
FutebolCampeonato Brasileiro: 1997Campeonato Paulista: 1997, 1999Torneio da Primavera Rio-São Paulo: 1997Torneio Início do Campeonato Paulista: 1997Torneio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul: 1997Torneio Dr. Eduardo José Farah: 1999Taça Holambra: 1997Torneio Stella Barros, sub-15: 2015
AtletismoPaulista: 1952, 1956, 1966Paulista "Qualquer Classe": 1954
BasqueteCampeonato Brasileiro: 2002Campeonato Paulista (Grande São Paulo): 1944
BoxeJogos Abertos do Interior por São Bernardo: 2007
Ginástica AeróbicaCampeonato Brasileiro: 2008.Campeonato Brasileiro, Excelência: 2007 (por 2006)
HandebolLiga Nacional de Handebol: 2005.Campeonato Paulista: 2004, 2005.
HóqueiCampeonato Brasileiro em linha: 2001 (1º), 2001 (2º)
VoleibolCampeonato Metropolitano: 1974, 1978, 1993