  • De medalhista de ouro na Olimpíada ao futebol campeão: as mulheres que marcaram a história do São Paulo
futebol

De medalhista de ouro na Olimpíada ao futebol campeão: as mulheres que marcaram a história do São Paulo

No Dia Internacional da Mulher, LANCE! mostra as grandes atletas que fizeram parte da história do Tricolor, desde os Jogos Olímpicos, até o futebol feminino...
08 mar 2022 às 07:00

No entanto, algumas questões fizeram o clube descontinuar o futebol feminino. Após algumas tentativas em vão, o time voltou em 2015. Após dois anos de inatividades, o São Paulo reativou a modalidade com uma parceria com o Centro Olímpico, iniciando a categoria de base que conquistou títulos expressivos.
Em janeiro de 2019, o Tricolor anunciou o retorno às competições e hoje está na primeira divisão, tanto do estadual, quanto do nacional.
VEJA AS PRINCIPAIS CONQUISTAS FEMININAS NO TRICOLOR ATÉ 2017
FutebolCampeonato Brasileiro: 1997Campeonato Paulista: 1997, 1999Torneio da Primavera Rio-São Paulo: 1997Torneio Início do Campeonato Paulista: 1997Torneio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul: 1997Torneio Dr. Eduardo José Farah: 1999Taça Holambra: 1997Torneio Stella Barros, sub-15: 2015
AtletismoPaulista: 1952, 1956, 1966Paulista "Qualquer Classe": 1954
BasqueteCampeonato Brasileiro: 2002Campeonato Paulista (Grande São Paulo): 1944
BoxeJogos Abertos do Interior por São Bernardo: 2007
Ginástica AeróbicaCampeonato Brasileiro: 2008.Campeonato Brasileiro, Excelência: 2007 (por 2006)
HandebolLiga Nacional de Handebol: 2005.Campeonato Paulista: 2004, 2005.
HóqueiCampeonato Brasileiro em linha: 2001 (1º), 2001 (2º)
VoleibolCampeonato Metropolitano: 1974, 1978, 1993
Crédito: Formiga é símbolo do esporte feminino do São Paulo

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

