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futebol

De Ligt se recupera de lesão e deve ficar à disposição após Data-Fifa

Zagueiro foi operado em agosto, após o fim da temporada europeia, por conta de uma lesão no ombro, e ainda não entrou em campo com o técnico Andrea Pirlo...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 15:09

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 15:09

Crédito: AFP
O zagueiro Mattijs de Ligt, da Juventus, está perto de voltar a ficar à disposição na Velha Senhora. Recuperado de uma cirurgia no ombro direito, o jogador deverá começar a treinar com os demais companheiros após a Data-Fifa, segundo informações do portal "Goal".O holandês foi operado em agosto, após o final da temporada europeia, e sua volta está dentro do programado pela Juventus na ocasião. O defensor, antes do procedimento cirúrgico, já havia sentindo dores no local, mas preferiu o término da temporada para não desfalcar o clube.
Contratado no meio de 2019 pelo clube italiano, De Ligt fez 39 jogos no time alvinegro e marcou quatro gols.

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