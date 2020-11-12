De Ligt se recupera de lesão e deve ficar à disposição após Data-Fifa

O zagueiro Mattijs de Ligt, da Juventus, está perto de voltar a ficar à disposição na Velha Senhora. Recuperado de uma cirurgia no ombro direito, o jogador deverá começar a treinar com os demais companheiros após a Data-Fifa, segundo informações do portal "Goal".O holandês foi operado em agosto, após o final da temporada europeia, e sua volta está dentro do programado pela Juventus na ocasião. O defensor, antes do procedimento cirúrgico, já havia sentindo dores no local, mas preferiu o término da temporada para não desfalcar o clube.