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futebol

De Ligt passa por cirurgia no ombro e perderá início de temporada

Jogador vinha sentindo problema no local e precisará de três meses para se recuperar...

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2020 às 15:28
Crédito: AFP
O zagueiro Matthijs de Ligt, da Juventus, passou uma cirurgia no ombro direito nesta quarta-feira em Roma, capital da Itália, e só deve voltar a jogar em novembro. O jogador, que já vinha com o problema ao longo da temporada, afirmou após a eliminação para o Lyon na Liga dos Campeões que passaria pelo procedimento.De acordo com informações da Velha Senhora, a cirurgia foi um sucesso e o defensor holandês ficará parado para recuperação por aproximadamente três meses, perdendo o início da temporada.
Contratado no início da temporada, De Ligt fez 39 jogos pela Juventus e marcou quatro gols.

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