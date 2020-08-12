De Ligt passa por cirurgia no ombro e perderá início de temporada

O zagueiro Matthijs de Ligt, da Juventus, passou uma cirurgia no ombro direito nesta quarta-feira em Roma, capital da Itália, e só deve voltar a jogar em novembro. O jogador, que já vinha com o problema ao longo da temporada, afirmou após a eliminação para o Lyon na Liga dos Campeões que passaria pelo procedimento.De acordo com informações da Velha Senhora, a cirurgia foi um sucesso e o defensor holandês ficará parado para recuperação por aproximadamente três meses, perdendo o início da temporada.