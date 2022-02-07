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futebol

De Ligt não acertou com o Barcelona por conta de conversa com Piqué

Zagueiro holandês foi desaconselhado pelo espanhol a negociar com os blaugranas...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 13:35
Destaque do Ajax nas últimas temporadas, o zagueiro Matthijs de Ligt, atualmente na Juventus, poderia ter um destino diferente na Europa. De acordo com o jornal 'Sport', antes de se juntar à Velha Senhora, o defensor também teve proposta do Barcelona, mas Gerard Piqué o fez não assinar com o clube espanhol.+ Senegal vence o Egito nos pênaltis e conquista a Copa Africana de Nações pela primeira vez
Segundo o veículo, De Ligt e Piqué se encontraram em uma viagem de férias, onde o zagueiro espanhol desaconselhou a ida do jogador holandês para o Barcelona. O defensor dos blaugranas afirmou que o jovem não teria muitos minutos na equipe, na época comandada por Ernesto Valverde.
+ Em jogo de seis gols, Barcelona vence o Atlético de Madrid de virada pelo Campeonato Espanhol
Piqué nega as informações, mas De Ligt e o empresário, Mino Raiola, afirmam que o episódio ocorreu. Desmotivado com a ida ao Barcelona por conta da conversa com o espanhol, o zagueiro holandês preferiu acertar com a Juventus. Até aqui, o atleta de 22 anos soma 99 jogos com a Juve, com seis gols anotados.
Crédito: DeLigtjásoma99jogospelaJuventus(Foto:Divulgação/SiteoficialdaJuventus

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