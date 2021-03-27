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De Ligt fala de lesão de companheiro: 'Van Dijk é que irá decidir se estará na Eurocopa'

Dupla de zaga de Virgil Van Dijk, Matthijs de Ligt tem esperança de ter o companheiro de volta de lesão para disputar torneio...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 14:33
Crédito: John Thys / AFP
Antes do confronto entre Holanda e Letônia pela 2ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, o zagueiro Matthijs de Ligt, da Juventus, falou sobre a lesão de sua dupla de zaga na seleção, Virgil Van Dijk, do Liverpool.
Veja a tabela das Eliminatórias- Tivemos uma reunião e Van Dijk estava lá também. Ele parecia muito bem e fresco. É claro que não sei como ele está fisicamente. Van Dijk também não quer aumentar a pressão sobre o seu regresso - disse o zagueiro Matthijs de Ligt.
O jogador holandês da Juventus também falou o que pensa sobre a volta de Van Dijk para a Eurocopa deste ano de 2021.
- Ele tem a cabeça limpa e pensa dia a dia. É importante ele manter a calma e recuperar da lesão sem pressão. Van Dijk é que irá decidir se estará na Eurocopa - falou a dupla de zaga do jogador do Liverpool.
Virgil Van Dijk lesionou-se em outubro de 2020 pelo Liverpool, e segue sendo tratado como um caso sério.

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