De Ligt assume culpa após expulsão e eliminação da Holanda: 'Perdemos por causa do que eu fiz'

Expulso na derrota da Holanda por 2 a 0 para a República Tcheca, nas oitavas de final da Eurocopa, o zagueiro Matthijs De Ligt assumiu a responsabilidade após a partida. Em entrevista na saída do gramado, o defensor disse que a Laranja perdeu por conta de seu erro. O time de De Boer está eliminado.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- É claro que nos sentimos mal. Nós basicamente perdemos o jogo por causa do que eu fiz. Não devia ter deixado a bola quicar. O jogo estava sob controle - disse De Ligt à "NOS TV".
De Ligt foi expulso aos dez minutos do primeiro tempo, após colocar a mão na bola perto da área. Inicialmente, o árbitro Sergei Karasev deu apenas cartão amarelo, mas, chamador ao VAR, mudou a cor do cartão. Àquela altura, as equipes empatavam em 0 a 0.