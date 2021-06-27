De Ligt assume culpa após expulsão e eliminação da Holanda: 'Perdemos por causa do que eu fiz'

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Expulso na derrota da Holanda por 2 a 0 para a República Tcheca, nas oitavas de final da Eurocopa, o zagueiro Matthijs De Ligt assumiu a responsabilidade após a partida. Em entrevista na saída do gramado, o defensor disse que a Laranja perdeu por conta de seu erro. O time de De Boer está eliminado.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- É claro que nos sentimos mal. Nós basicamente perdemos o jogo por causa do que eu fiz. Não devia ter deixado a bola quicar. O jogo estava sob controle - disse De Ligt à "NOS TV".