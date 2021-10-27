futebol

De lavada! Borussia Monchengladbach goleia o Bayern de Munique na Copa da Alemanha

Pela Copa da Alemanha, Borussia Monchengladbach surpreende o Bayern de Munique e aplica goleada por 5 a 0...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 17:39

LanceNet

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Borussia Monchengladbach goleou o Bayern de Munique por 5 a 0 nesta quarta-feira. Em partida válida pela Copa da Alemanha, a equipe do 'Gladbach' marcou com Ramy Bensebaini, Breel Embolo (duas vezes cada um) e Kouadio Koné.ABRIU O PLACARDe forma rápida, o Borussia Monchengladbach abriu o placar já no início do confronto desta quarta-feira, aos dois minutos de partida. Com assistência de Breel Embolo, Kouadio Koné marcou o primeiro gol do jogo já com pouco tempo.
AMPLIOUAinda no primeiro tempo, o ataque do Borussia Monchengladbach não perdoou o Bayern de Munique. Aos quinze minutos, Ramy Bensebaini marcou o segundo e, aos 21 minutos, o ala-esquerdo ampliou para a equipe em cobrança de pênalti.
GOLEADANo início do segundo tempo da partida, quando o relógio marcava seis minutos, a equipe do Borussia Monchengladbach já aumentou a sua vantagem, formando uma grande goleada com o atacante Breel Embolo após receber assistência de Nico Elvedi.
FECHOU A CONTACom uma goleada de 4 a 0, o Borussia Monchengladbach ainda buscou mais gols para aplicar um resultado histórico no Bayern de Munique. Com doze minutos, Embolo conseguiu marcar mais um gol, colocando cinco gols para o seu time.
SEQUÊNCIAO Borussia Monchengladbach enfrenta o Vfl Bochum às 13:30h (de Brasília) deste domingo. O Bayern, por sua vez, atua contra o Union Berlin neste sábado, às 10:30h (de Brasília).

