De Jong se recupera e voltará a jogar pelo Barcelona

Frenkie De Jong está pronto para jogar novamente. Lesionado no final de junho com uma lesão muscular na perna direita, o meio-campista holandês será convocado para a partida contra o Osasuna, garante Setién. - Vai ter minutos, seguramente. Já treinou com o grupo, está bem disposto e o problema está praticamente ultrapassado. Vamos ver joga de início ou entra durante o jogo - disse o treinador.
De Jong vem sendo essencial para o Barcelona nesta temporada. São 38 partidas disputadas, dois gols e quatro assistências.