  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De Jong sai do banco, decide, Sevilla vence Manchester United e vai à final da Liga Europa
De Jong sai do banco, decide, Sevilla vence Manchester United e vai à final da Liga Europa

Time inglês criou muitas oportunidades, mas não conseguiu convertê-las e sofreu o castigo na etapa final. Cinco vezes campeão, Sevilla espera Inter de Milão ou Shakhtar Donetsk...
16 ago 2020 às 18:06

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 18:06

Crédito: Ina Fassbender / POOL / AFP
Pela semifinal da Liga Europa, o Sevilla venceu o Manchester United por 2 a 1 e avançou à final da competição. Bruno Fernandes abriu o placar para os Red Devils, mas Suso e De Jong garantiram o triunfo espanhol.
TEM QUE FAZER...O Manchester United jogou melhor durante a partida. O clube treinado por Solskjaer pressionou, criou muitas chances, mas acabou desperdiçando diversas oportunidades de abrir o placar. Bono fez grandes defesas e foi um dos responsáveis pela vitória.
DO BANCOAos 11 minutos do segundo tempo, Luuk de Jong entrou no lugar de En Nesyri. Aos 33, Jesús Navas cruzou, Lindelof falhou e o holandês empurrou para as redes.
NO AGUARDOCom a vitória, o maior campeão da Europa League aguarda a partida entre Inter de Milão e Shakhtar Donetsk para saber quem enfrentará na grande final da competição.

