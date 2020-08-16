De Jong sai do banco, decide, Sevilla vence Manchester United e vai à final da Liga Europa

Pela semifinal da Liga Europa, o Sevilla venceu o Manchester United por 2 a 1 e avançou à final da competição. Bruno Fernandes abriu o placar para os Red Devils, mas Suso e De Jong garantiram o triunfo espanhol.
TEM QUE FAZER...O Manchester United jogou melhor durante a partida. O clube treinado por Solskjaer pressionou, criou muitas chances, mas acabou desperdiçando diversas oportunidades de abrir o placar. Bono fez grandes defesas e foi um dos responsáveis pela vitória.
DO BANCOAos 11 minutos do segundo tempo, Luuk de Jong entrou no lugar de En Nesyri. Aos 33, Jesús Navas cruzou, Lindelof falhou e o holandês empurrou para as redes.
NO AGUARDOCom a vitória, o maior campeão da Europa League aguarda a partida entre Inter de Milão e Shakhtar Donetsk para saber quem enfrentará na grande final da competição.