AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

De Jong elogia Messi: 'Quando pode fazer a diferença, sempre consegue'

Em declarações à Uefa, o meio-campista do Barcelona disse
que o argentino é o melhor jogador do mundo...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 13:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 13:12
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Titular da equipe ao lado de Lionel Messi, Frenkie De Jong elogiou o talento do argentino. Em declarações à Uefa, o meio-campista holandês disse acreditar que o camisa 10 do Barcelona é o melhor jogador do mundo.
- Quando Messi está no seu time, é claro que tem o melhor jogador do mundo ao seu lado. Ele tem que estar em sua melhor posição para fazer a diferença e nós precisamos nos adaptarmos a ele. Quando ele recebe a bola numa posição que possa fazer a diferença, ele fará. Sempre - disse o holandês.Mesmo tendo revelado vontade de deixar o Barcelona na última janela de transferências, Messi resolveu seguir no clube espanhol. Desde 2004/05, são 737 partidas, 636 gols e 281 assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carne assada: 3 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de sábado
Imagem de destaque
Final da Copa? 19 de julho é Dia Nacional do Futebol no Brasil, uma invenção da época da ditadura
Convenção do PL em Vitória | 18/07/2026
Pazolini entra com tudo na campanha de Flávio Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados