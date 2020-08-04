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futebol

De Jong diz que está confiante para vencer o Napoli e passar de fase

Barcelona enfrenta equipe italiana após ter empatado jogo por 1 a 1 no San Paoli. Meio-campista holandês espera ser campeão nos próximos quatro jogos que restam...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 12:16

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 12:16

Crédito: AFP
Frenkie De Jong deve ser titular no time do Barcelona no duelo contra o Napoli pela Liga dos Campeões, confronto que vai acontecer neste sábado. O meio-campista holandês, semifinalista com o Ajax na última edição do torneio, está animado com a possibilidade de chegar a grande final da competição mais importante da Europa com a camisa blaugrana.
- Em quatro partidas podemos ser campeões da Liga dos Campeões. Este novo formato é especial, mas também dá vantagem aos times menores porque em um jogo é mais fácil surpreender os grandes - disse em entrevista para a “Barça TV”.O holandês se mostra confiante e motivado para encarar e passar de fase no confronto contra os italianos.
- Estou convencido de que vamos passar de fase. Sempre estou motivado, mas a Liga dos Campeões é uma competição especial.
Com as ausências de Busquets e Vidal, suspensos por conta de cartões, o meio de campo do Barcelona deve ser formado por Sergi Roberto, Rakitic e De Jong. O ataque deve ter o trio Messi, Suárez e Griezmann, que vinha tratando uma lesão, mas parece estar em condições físicas ideais para o jogo.

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