De Jong diz que está confiante para vencer o Napoli e passar de fase

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Frenkie De Jong deve ser titular no time do Barcelona no duelo contra o Napoli pela Liga dos Campeões, confronto que vai acontecer neste sábado. O meio-campista holandês, semifinalista com o Ajax na última edição do torneio, está animado com a possibilidade de chegar a grande final da competição mais importante da Europa com a camisa blaugrana.

- Em quatro partidas podemos ser campeões da Liga dos Campeões. Este novo formato é especial, mas também dá vantagem aos times menores porque em um jogo é mais fácil surpreender os grandes - disse em entrevista para a “Barça TV”.O holandês se mostra confiante e motivado para encarar e passar de fase no confronto contra os italianos.

- Estou convencido de que vamos passar de fase. Sempre estou motivado, mas a Liga dos Campeões é uma competição especial.