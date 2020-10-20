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futebol

De joia da Vila Belmiro a jogador do Sport: conheça Maxwell

Atacante jogou contra Flamengo e Botafogo e aguarda por mais oportunidades...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 15:46
Crédito: Divulgação
Quando um jogador é cria da base do Santos, há uma expectativa muito grande diante dos últimos craques que o clube projetou. Com isso, o Corinthians contratou Maxwell em 2018 para atuar nos juniores, depois o atleta foi emprestado para o Formosa, Ponte Preta, retornou ao Timão e esse ano reforçou a equipe profissional do Sport. Tratado como grande joia da Vila, o atacante demonstra ter calma, sabedoria e manter toda sua rotina para que nada possa atrapalhar sua carreira:
- Sempre lidei isso com os pés no chão, com meu pai do meu lado e minha família. Pude ter a cabeça no lugar. Foi um privilégio para mim vestir a 10 do Santos, o maior jogador de todos os tempos usou essa camisa. Sempre serei grato pela a oportunidade que eles me deram - afirmou.
Questionado sobre o atual momento individual, Maxwell não ficou em cima do muro. O atacante também falou sobre sua maior inspiração, sua maior referência dentro dos gramados.
- Me vejo em um dos meus melhores momentos. Estou à disposição para o Jair me utilizar em qualquer posição. Caso não me use, continuarei treinando firme para quando a oportunidade aparecer eu possa aproveitá-la da melhor forma. O meu ídolo no futebol é o o Ronaldo Fenômeno. Desde pequeno sempre fui muito fã do futebol e da pessoa que ele é. Meu estilo de jogo é ser agressivo e intenso, gosto muito de partir para o individual e bater no gol - concluiu.

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