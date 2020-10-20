De joia da Vila Belmiro a jogador do Sport: conheça Maxwell

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Quando um jogador é cria da base do Santos, há uma expectativa muito grande diante dos últimos craques que o clube projetou. Com isso, o Corinthians contratou Maxwell em 2018 para atuar nos juniores, depois o atleta foi emprestado para o Formosa, Ponte Preta, retornou ao Timão e esse ano reforçou a equipe profissional do Sport. Tratado como grande joia da Vila, o atacante demonstra ter calma, sabedoria e manter toda sua rotina para que nada possa atrapalhar sua carreira:

- Sempre lidei isso com os pés no chão, com meu pai do meu lado e minha família. Pude ter a cabeça no lugar. Foi um privilégio para mim vestir a 10 do Santos, o maior jogador de todos os tempos usou essa camisa. Sempre serei grato pela a oportunidade que eles me deram - afirmou.

Questionado sobre o atual momento individual, Maxwell não ficou em cima do muro. O atacante também falou sobre sua maior inspiração, sua maior referência dentro dos gramados.