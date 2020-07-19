De Gea falha, Chelsea vence United e encara o Arsenal na final da FA Cup

Crédito: Andy Rain/POOL/AFP

O Chelsea venceu o Manchester United por 3 a 1 e avançou à final da Copa da Inglaterra. Giroud, Mount e Maguire, contra, marcaram os gols da equipe londrina, enquanto Bruno Fernandes deixou o dele para os Red Devils.ACEITOU...A fase de David De Gea não condiz com a ótima fase do Manchester United. O goleiro falhou em mais uma partida e aceitou um chute fácil de fora da área de Mason Mount. O espanhol vem desde a Copa do Mundo de 2018 com atuações ruins e falhas constantes.

INVENCIBILIDADE CAIUCom a derrota, o Manchester United perdeu uma invencibilidade de 19 partidas. Os Red Devils vivem um grande momento na temporada, mas não conseguiram repetir as boas atuações. Bruno Fernandes, de pênalti, marcou o único gol da equipe treinada por Solskjaer.

TRABALHOS COROADOSChelsea e Arsenal batalham pelo título da FA Cup. Mikel Arteta e Frank Lampard têm a chance de coroar os trabalhos iniciados há pouco tempo. Ambos fazem uma boa temporada.