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futebol

De Gea falha, Chelsea vence United e encara o Arsenal na final da FA Cup

Red Devils perderam uma invencibilidade de 19 partidas.
Bruno Fernandes marcou o único gol do clube de Manchester...

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 19:06

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 19:06
Crédito: Andy Rain/POOL/AFP
O Chelsea venceu o Manchester United por 3 a 1 e avançou à final da Copa da Inglaterra. Giroud, Mount e Maguire, contra, marcaram os gols da equipe londrina, enquanto Bruno Fernandes deixou o dele para os Red Devils.ACEITOU...A fase de David De Gea não condiz com a ótima fase do Manchester United. O goleiro falhou em mais uma partida e aceitou um chute fácil de fora da área de Mason Mount. O espanhol vem desde a Copa do Mundo de 2018 com atuações ruins e falhas constantes.
INVENCIBILIDADE CAIUCom a derrota, o Manchester United perdeu uma invencibilidade de 19 partidas. Os Red Devils vivem um grande momento na temporada, mas não conseguiram repetir as boas atuações. Bruno Fernandes, de pênalti, marcou o único gol da equipe treinada por Solskjaer.
TRABALHOS COROADOSChelsea e Arsenal batalham pelo título da FA Cup. Mikel Arteta e Frank Lampard têm a chance de coroar os trabalhos iniciados há pouco tempo. Ambos fazem uma boa temporada.
AZAREric Bailly não consegue ter uma sequência de jogos. O zagueiro foi contratado pelo Manchester United em 2016 e desde então não conseguiu se firmar pelo clube. Na partida de hoje, o marfinense sofreu um corte na cabeça ainda no primeiro tempo e precisou sair do estádio de maca.

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