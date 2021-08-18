De contrato renovado, meia-atacante brasileiro estreia na temporada nos Emirados Árabes

Crédito: Divulgação/Baniyas

Nesta sexta-feira, a estreia do Baniyas na ADNOC Pro League, a 1ª divisão dos Emirados Árabes Unidos, será marcada pelo recomeço de um brasileiro. A partir das 14h30min (horário de Brasília), o meia-atacante Saile Samuel, de 20 anos, terá a oportunidade de obter sequência no nível mais alto do futebol local. Ele chegou ao país em 2019 e virou titular rapidamente, mas, devido a uma lesão, ficou ausente de boa parte da temporada passada.

Veja a tabela da Champions LeagueFui contratado para a equipe sub-21, porém, depois de três semanas, estreei pelo profissional e não saí mais do time. A primeira temporada foi muito boa para mim, mas no final dela acabei tendo uma lesão no joelho que me fez perder parte da segunda. Quando voltei, após o período de recuperação, acabei perdendo um pouco de espaço na equipe principal - contou o atleta brasileiro.