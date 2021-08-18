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De contrato renovado, meia-atacante brasileiro estreia na temporada nos Emirados Árabes

Meia-atacante brasileiro Saile Samuel, de 20 anos, joga no país árabe desde os 18 e atua pela equipe do Baniyas
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Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 17:14
Crédito: Divulgação/Baniyas
Nesta sexta-feira, a estreia do Baniyas na ADNOC Pro League, a 1ª divisão dos Emirados Árabes Unidos, será marcada pelo recomeço de um brasileiro. A partir das 14h30min (horário de Brasília), o meia-atacante Saile Samuel, de 20 anos, terá a oportunidade de obter sequência no nível mais alto do futebol local. Ele chegou ao país em 2019 e virou titular rapidamente, mas, devido a uma lesão, ficou ausente de boa parte da temporada passada.
Veja a tabela da Champions LeagueFui contratado para a equipe sub-21, porém, depois de três semanas, estreei pelo profissional e não saí mais do time. A primeira temporada foi muito boa para mim, mas no final dela acabei tendo uma lesão no joelho que me fez perder parte da segunda. Quando voltei, após o período de recuperação, acabei perdendo um pouco de espaço na equipe principal - contou o atleta brasileiro.
Internamente, Saile é cotado como uma das grandes promessas do time que ficou em um inédito segundo lugar no campeonato na temporada passada e que, nesta, disputará as duas copas nacionais e a AFC Champions League. Justo por isso, o time renovou com ele por três anos no começo da semana. - Voltei das férias recuperado e com a cabeça boa depois de ter revisto minha família no Brasil. Pude fazer uma pré-temporada muito boa. Quero continuar mantendo o alto nível que a equipe demonstrou na temporada passada e continuar brigando pelos títulos das competições - disse.

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