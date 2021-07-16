De contrato renovado, Mauro Júnior projeta temporada pelo PSV

Crédito: Mauro Junior está de contrato renovado com o PSV (Divulgação / PSV

O meia-atacante Mauro Júnior está com a expectativa alta para a temporada 2021/22 com o PSV. De contrato renovado com o clube holandês, o brasileiro de 22 anos traça seus objetivos individuais e coletivos com a equipe em mais um ano no Velho Continente.Em seu primeiro jogo na temporada, o PSV já tem um duelo decisivo diante do Galatasaray, da Turquia, na próxima quarta-feira, pela fase pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Mauro Júnior fala sobre a expectativa de estreia e mira a classificação para a principal competição europeia.

– Minha expectativa para essa temporada é muito boa. Nosso primeiro objetivo é entrar na fase de grupos da Champions League, já temos um jogo duro contra o Galatasaray. Temos três playoffs para conseguirmos alcançar a fase de grupos e espero que eu possa ajudar a equipe com gols e assistências – disse Mauro Júnior.

– Estamos com um time muito forte esse ano. Chegou jogadores experientes que era o que estavam precisando na equipe do ano passado. Fizemos alguns amistosos e nosso time está muito bem. Nosso objetivo esse ano é tentar ganhar algum título. Vamos dar nosso melhor. Acredito que temos potencial e uma boa equipe que pode chegar longe nas competições.

Revelado pelas categorias de base do Desportivo Brasil, o meia-atacante Mauro Júnior desembarcou cedo no futebol europeu e está indo para sua quinta temporada na Holanda. O brasileiro acertou sua ida ao PSV em 2017, aos 18 anos, e no início do mês renovou seu contrato por mais quatro anos. O jovem fala sobre a felicidade de poder estender seu vínculo com o clube holandês.