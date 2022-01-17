De contrato renovado, Copetti projeta retorno do Guarany à elite do Gauchão

Depois de longos anos de espera, o Guarany está novamente na elite do futebol do Rio Grande do Sul. O feito foi alcançado após bela campanha realizada na divisão de acesso, na temporada passada, e que teve o goleiro Copetti como um dos grandes destaques. Na oportunidade, o time ficou com o vice-campeonato, perdendo na decisão para o União Frederiquense.Novo canal do LANCE! terá live com as notícias do mercado da bolaCom o bom desempenho alcançado em 2021, o arqueiro teve o vínculo junto ao time de Bagé prolongado até o término deste ano. Motivo esse de grande reconhecimento, como valoriza o jogador:

- A renovação de contrato com o clube demonstra a valorização do meu trabalho e o que foi feito na divisão de acesso. Estou feliz em poder ter a oportunidade de dar sequência no meu trabalho, agora na elite do campeonato gaúcho.

Já sobre a expectativa para a competição que se aproxima, o goleiro não espera vida fácil e analisa os obstáculos que o Guarany precisa superar neste seu retorno para a primeira divisão.

­- Vai ser um campeonato muito disputado com grandes equipes e elencos qualificados. Nós estamos com um elenco bastante qualificado também, os atletas que permaneceram bem como os que chegaram só elevaram o nível técnico e físico da equipe. Estamos trabalhando firmes nessa pré-temporada e temos a confiança de que podemos fazer um grande gauchão e buscar os objetivos do clube - contou.

Tendo o primeiro desafio no estadual marcado para o próximo dia 27, diante do São José, Copetti ainda analisou a importância deste confronto não apenas para o Guarany, mas também para o futebol regional:

- Acho que será um jogo histórico. Após anos, ver essa camisa do alvirrubro entrando em campo para o gauchão, causará uma satisfação enorme na torcida e em nós que hoje fazemos parte do clube. Será um jogo difícil.