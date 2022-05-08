De contrato renovado com o São Paulo, Diego Costa lidera estatísticas no Campeonato Brasileiro

No São Paulo desde os 15 anos, Diego Costa renovou seu contrato com o clube até o final de 2024. Relacionado para enfrentar o Fortaleza neste domingo (8), o zagueiro lidera estatísticas no Campeonato Brasileiro pelo time. GALERIA> Quais clubes tiveram superávit e déficit no futebol brasileiro em 2021? ConfiraTABELA> Veja classificação do São Paulo no Brasileirão 2022Com uma boa atuação no Campeonato Paulista 2022, seu desempenho no Brasileirão também chama a atenção. De acordo com dados do Footstats, o zagueiro lidera algumas estatísticas da competição.

Diego Costa é o jogador do São Paulo com mais desarmes certos. Em quatro jogos, foram sete corretos e um errado, com uma média de 87.5% de acertos. O atleta está à frente do veterano Rafinha no ranking, que tem seis desarmes ao todo (acertou 83.33%).

Além disso, é o jogador de linha com mais defesas pelo Tricolor paulista. Foram seis defesas nas quatro rodadas, uma média de 1.50 defesa por confronto.

Por fim, também é o atleta do elenco com mais rebatidas. Ao todo, Diego Costa somou 30 em todas as disputas até o momento. Rafinha, com o mesmo número de jogos, tem quase a metade - 13.

Na equipe profissional do Tricolor paulista desde 2020, o jogador esteve presente em 69 jogos, com três gols. Também ajudou a erguer a taça do Campeonato Paulista de 2021.

A primeira vez que marcou foi em 2020, contra o River Plate e, em seguida, diante do Ceará. Em 2022, deixou o seu na vitória sobre o Manaus, pela Copa do Brasil.

Elogiado pelo diretor de futebol, Carlos Belmonte, o jogador, que está desde os 15 anos no clube, foi considerado como uma importante peça para o elenco de Rogério Ceni.

- Estamos trabalhando forte nessa valorização dos garotos da nossa base, sempre pautados no mérito deles. O atleta sobe, tem a oportunidade, todo o nosso respaldo, e é valorizado naturalmente quando atinge uma posição de importância no elenco, como é o caso do Diego Costa neste momento - disse o diretor de futebol.O zagueiro pode ser opção de Rogério Ceni para o duelo contra o Fortaleza. A partida acontecerá neste domingo (8), às 19h, na Arena Castelão. Será válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.