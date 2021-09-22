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De contrato renovado até 2026, Bruno Conceição projeta sua terceira temporada pelo Al-Jazira

Jovem de 20 anos chegou ao clube árabe em 2019 e tem sido um dos destaques da equipe
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Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 13:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 13:31
Crédito: Bruno Conceição busca seguir se destacando nos Emirados Árabes (Divulgação / Al-Jazira
Aos 20 anos, Bruno Conceição tem escrito aos poucos sua história no futebol dos Emirados Árabes. Após se destacar na equipe Sub-20 do Novorizontino - com seis gols em 14 jogos -, o brasileiro desembarcou cedo rumo ao Oriente Médio ao acertar sua ida ao Al-Jazira em 2019.Hoje, de contrato renovado com o clube árabe até 2026, Bruno está indo para sua terceira temporada com a equipe dos Emirados. Ao todo, o atacante soma 33 jogos e quatro gols marcados pelo clube árabe, além do título da liga nacional em 2020/21.
– Estou muito contente com minha evolução dentro e fora de campo aqui nos Emirados Árabes. Desde quando cheguei aqui, tão novo no clube, todos jogadores me acolheram bem e por isso estou muito feliz aqui. É um lugar que gosto muito de trabalhar e espero que nesses anos que temos juntos ainda podemos conquistar mais títulos – disse Bruno.
Na última rodada pela UAE League, Bruno balançou as redes pela primeira vez na temporada, na vitória por 3 a 2 diante do Emirates. O atacante brasileiro faz uma projeção e visa conquistar mais títulos no outro lado do mundo.
– Essa temporada iremos disputar mais competições e posso afirmar que estaremos prontos para todos os jogos. Estamos trabalhando duro todos os dias para que no final da temporada possamos estar desfrutando de mais títulos – projetou.
Bruno Conceição volta a campo com o Al-Jazira nesta sexta-feira (24), contra o Sharjah FC, às 14h (de Brasília), pela UAE League. A equipe do brasileiro está invicta na temporada e ocupa a vice-liderança do campeonato, com 10 pontos ganhos.

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