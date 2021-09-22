De contrato renovado até 2026, Bruno Conceição projeta sua terceira temporada pelo Al-Jazira

Crédito: Bruno Conceição busca seguir se destacando nos Emirados Árabes (Divulgação / Al-Jazira

Aos 20 anos, Bruno Conceição tem escrito aos poucos sua história no futebol dos Emirados Árabes. Após se destacar na equipe Sub-20 do Novorizontino - com seis gols em 14 jogos -, o brasileiro desembarcou cedo rumo ao Oriente Médio ao acertar sua ida ao Al-Jazira em 2019.Hoje, de contrato renovado com o clube árabe até 2026, Bruno está indo para sua terceira temporada com a equipe dos Emirados. Ao todo, o atacante soma 33 jogos e quatro gols marcados pelo clube árabe, além do título da liga nacional em 2020/21.

– Estou muito contente com minha evolução dentro e fora de campo aqui nos Emirados Árabes. Desde quando cheguei aqui, tão novo no clube, todos jogadores me acolheram bem e por isso estou muito feliz aqui. É um lugar que gosto muito de trabalhar e espero que nesses anos que temos juntos ainda podemos conquistar mais títulos – disse Bruno.

Na última rodada pela UAE League, Bruno balançou as redes pela primeira vez na temporada, na vitória por 3 a 2 diante do Emirates. O atacante brasileiro faz uma projeção e visa conquistar mais títulos no outro lado do mundo.

– Essa temporada iremos disputar mais competições e posso afirmar que estaremos prontos para todos os jogos. Estamos trabalhando duro todos os dias para que no final da temporada possamos estar desfrutando de mais títulos – projetou.