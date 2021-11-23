De contrato profissional assinado, Samuel se diz realizado: 'Sonhei com isso desde criança'

Após assinar seu primeiro contrato profissional da carreira, o jovem jogador Samuel não esconde a felicidade. A joia promissora do Botafogo-SP fechou com a equipe por três anos com o time paulista, onde disputará a Copa SP do ano que vem.- É um sonho que tenho desde criança. É um grande feito realizado para mim e para a minha família. Sempre imaginei esse momento e só tenho a agradecer a todos. Agora é focar na Copinha para alcançar feitos ainda maiores - disse o jogador.