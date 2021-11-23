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futebol

De contrato profissional assinado, Samuel se diz realizado: 'Sonhei com isso desde criança'

Joia do Botafogo-SP tem apenas 17 anos e é visto como uma das grandes promessas do clube
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Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2021 às 19:35
Após assinar seu primeiro contrato profissional da carreira, o jovem jogador Samuel não esconde a felicidade. A joia promissora do Botafogo-SP fechou com a equipe por três anos com o time paulista, onde disputará a Copa SP do ano que vem.- É um sonho que tenho desde criança. É um grande feito realizado para mim e para a minha família. Sempre imaginei esse momento e só tenho a agradecer a todos. Agora é focar na Copinha para alcançar feitos ainda maiores - disse o jogador.
Com apenas 17 anos, Samuel é visto como uma grande promessa da base do clube paulista.
- Fico muito feliz por depositarem essa confiança em mim. Mesmo jovem, me sinto pronto para jogar e espero poder retribuir tudo isso dentro de campo. Nunca faltou dedicação da minha parte e tenho certeza que nunca faltará. Quero alcançar grandes voos com essa camisa - concluiu Samuel.
Crédito: SamuelassinoucontratocomoBotafogo-SP(Foto:Divulgação/Botafogo-SP

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