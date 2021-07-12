De contrato assinado, Juninho fala sobre chegada ao Avaí: ‘Me sinto em casa’

O elenco Sub-20 do Avaí recebeu um grande reforço. Na última semana, o goleiro Juninho assinou um contrato de formação, válido por três anos, com o clube catarinense. Ele estava no Internacional, clube que defendeu durante uma temporada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Minha chegada ao Avaí foi a melhor possível. Me senti e me sinto em casa. Fui bem recebido pela comissão, atletas e dirigentes. A primeira impressão que fica é de um ambiente muito positivo e amigável. Determinação e vontade de vencer não irão faltar. Espero que seja uma fase de muitas conquistas e aprendizado - disse o atleta em suas primeiras palavras após firmar o acordo com a equipe Azzurra.