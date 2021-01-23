De cara nova! Veja os detalhes do novo patrocínio exclusivo para o time feminino do Corinthians

Na tarde de sábado (23), o Corinthians confirmou a chegada de um novo e exclusivo patrocinador para o time feminino em 2021. Trata-se da TellVoip Group, que estampará sua marca na barra frontal da camisa alvinegra. O acordo celebrado terá duração de 12 meses.
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Diretora da modalidade, Cristiane Gambaré celebrou o acordo.
- Empresas parceiras são sempre bem-vindas e ficamos felizes de ver grupos como a TellVoip enxergando no futebol feminino uma possibilidade de exposição da sua marca. Com a evolução constante que estamos vivendo, espero que mais empresas vejam na modalidade uma forma de aparecer até internacionalmente - disse.
José Colagrossi Neto, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do clube, também comemorou a chegada do novo patrocinador.
TIMÃO NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃO- Dou as boas-vindas à TellVoip como nova patrocinadora do futebol feminino do Corinthians. A conquista desse novo patrocínio confirma não só a liderança de nossas meninas como também todo o compromisso da gestão do presidente Duilio Monteiro Alves no sentido de priorizar a continuidade da trajetória de glórias dessa que é a principal equipe feminina das Américas - comentou Colagrossi Neto.
Já para Flávio Ferrari, presidente da TellVoip Group, patrocinar o futebol feminino do Timão é um motivo de orgulho.
- Para a TellVoip é uma honra estar na camisa do Corinthians. O futebol feminino traz alegrias para muitos corinthianos e queremos que em 2021 esses momentos felizes se multipliquem, agora conosco ao lado. Por mais de uma década ajudamos no estreitamento das relações das empresas com seus clientes e agora é uma felicidade imensa ter essa relação próxima com o Time do Povo - concluiu.
A TellVoip desenvolve aplicações para pequenas, médias e grandes empresas e estará pela primeira vez na camisa corinthiana. Essa foi a terceira empresa a confirmar sua exposição nos uniformes do futebol feminino em 2021. Além dela, estarão banco BMG e a universidade UniDrummond. O Timão das minas mantém ainda parceria com a Danone e com a HCA.