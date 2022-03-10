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De calcanhar, Bruno Guimarães marca seu primeiro gol no Newcastle, que vence o Southampton de virada

Em sua primeira partida como titular, ex-jogador do Lyon faz golaço e decreta vitória dos Magpies no Campeonato Inglês. Brasileiro sai lesionado no segundo tempo e preocupa...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 19:37

Publicado em 10 de Março de 2022 às 19:37

Na briga para escapar do rebaixamento do Campeonato Inglês, o Newcastle visitou o Southampton nesta quinta-feira, conseguiu sua terceira vitória consecutiva, e abriu dez pontos para o Z-3. Os donos da casa abriram o placar com Armstrong, mas Chris Wood e o brasileiro Bruno Guimarães viraram no St. Mary's Stadium. Foi o primeiro gol do brasileiro na nova equipe.No primeiro tempo, Armstrong abriu o marcador de cabeça, aos 25 minutos, depois finalização de dentro da pequena área. Ainda na etapa inicial, o centroavante Chris Wood, aos 32 minutos. Após cruzamento de Shelvey pela esquerda, o camisa 20, também de cabeça, mandou para o gol.
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Na etapa final, aos seis minutos, em cobrança de escanteio pelo lado direito, Burn subiu na segunda trave e escorou para o meio. O brasileiro Bruno Guimarães mandou de calcanhar e decretou a vitória do time de Eddie Howe. Foi seu primeiro gol desde que chegou ao clube inglês na sexta partida.
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Southampton e Newcastle voltam a campo no próximo domingo, novamente pelo Campeonato Inglês. Os Saints encaram o Watford, novamente em casa, enquanto os Magpies vão até a capital Londres para enfrentar o Chelsea, no Stamford Bridge.
Crédito: BrunoGuimarãesfezgoldecalcanharparadecretarvitóriadosMagpies(Foto:Reprodução/TwitterdoNewcastle

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