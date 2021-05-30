  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De Bruyne sofre múltiplas fraturas na face após choque com Rudiger na final da Champions League
De Bruyne sofre múltiplas fraturas na face após choque com Rudiger na final da Champions League

Em postagem nas redes sociais, atletas do Manchester City confirma que está com 'fratura óssea aguda do nariz e fratura orbitária esquerda' após dividida forte...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 10:33

30 mai 2021 às 10:33
Crédito: SUSANA VERA / POOL / AFP
O meia De Bruyne, do Manchester City, divulgou na manhã deste domingo o quanto custou da forte dividida com o alemão Rudiger, do Chelsea. Em suas redes sociais, o belga comunicou que sofreu múltiplas fraturas na face após o choque de cabeça com o defensor no decorrer da final da Liga dos Campeões, na derrota por 1 a 0 para o Chelsea.
De Bruyne ainda ficou com outra marca do choque da derrota por 1 a 0 dos Citizens para os Blues. O craque terá de recuperar-se de uma fratura óssea aguda no nariz. "Oi, pessoal, acabei de voltar do hospital. Meu diagnóstico é fratura óssea aguda do nariz e fratura orbitária esquerda. Eu me sinto bem agora. Ainda estou decepcionado com ontem, obviamente, mas voltaremos", informou o meio-campista, por meio de suas redes sociais.O lance aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo. De Bruyne saiu dois minutos depois e Gabriel Jesus foi lançado em seu lugar.

