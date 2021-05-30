De Bruyne sofre múltiplas fraturas na face após choque com Rudiger na final da Champions League

O meia De Bruyne, do Manchester City, divulgou na manhã deste domingo o quanto custou da forte dividida com o alemão Rudiger, do Chelsea. Em suas redes sociais, o belga comunicou que sofreu múltiplas fraturas na face após o choque de cabeça com o defensor no decorrer da final da Liga dos Campeões, na derrota por 1 a 0 para o Chelsea.
De Bruyne ainda ficou com outra marca do choque da derrota por 1 a 0 dos Citizens para os Blues. O craque terá de recuperar-se de uma fratura óssea aguda no nariz. "Oi, pessoal, acabei de voltar do hospital. Meu diagnóstico é fratura óssea aguda do nariz e fratura orbitária esquerda. Eu me sinto bem agora. Ainda estou decepcionado com ontem, obviamente, mas voltaremos", informou o meio-campista, por meio de suas redes sociais.O lance aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo. De Bruyne saiu dois minutos depois e Gabriel Jesus foi lançado em seu lugar.