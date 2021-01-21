De Bruyne sofre lesão na coxa e deve ser desfalque no Manchester City pode até três semanas

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Más notícias para Pep Guardiola. O meio-campista Kevin De Bruyne sofreu uma lesão na coxa e deverá ficar de fora do Manchester City entre duas e três semanas, segundo a imprensa britânica. O jogador sentiu o incômodo na vitória sobre o Aston Villa, na última quarta-feira.

+ Veja a tabela da Premier LeagueO jogador belga foi substituído aos 14 minutos da etapa final, e deu lugar a Gabriel Jesus contra a equipe de Birmingham. Principal nome do Manchester City, o camisa 17 fez três gols e deu 15 assistências em 23 partidas na temporada.

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