Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De Bruyne sofre lesão na coxa e deve ser desfalque no Manchester City pode até três semanas
futebol

De Bruyne sofre lesão na coxa e deve ser desfalque no Manchester City pode até três semanas

Meio-campista belga foi substituído no início do segundo tempo na vitória sobre o Aston Villa, e retorno pode acontecer somente contra o Tottenham, no dia 13 de fevereiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2021 às 18:24

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 18:24

Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
Más notícias para Pep Guardiola. O meio-campista Kevin De Bruyne sofreu uma lesão na coxa e deverá ficar de fora do Manchester City entre duas e três semanas, segundo a imprensa britânica. O jogador sentiu o incômodo na vitória sobre o Aston Villa, na última quarta-feira.
+ Veja a tabela da Premier LeagueO jogador belga foi substituído aos 14 minutos da etapa final, e deu lugar a Gabriel Jesus contra a equipe de Birmingham. Principal nome do Manchester City, o camisa 17 fez três gols e deu 15 assistências em 23 partidas na temporada.
+ Cristiano Ronaldo 760 gols: veja o Top 20 dos maiores artilheiros da história em jogos oficiais
De Bruyne passa a ser dúvida para o confronto contra o Liverpool, no dia 7 de fevereiro, em Anfield, pelo Campeonato Inglês. Contra o Tottenham, na rodada seguinte, o jogador deverá estar à disposição de Guardiola. O jogo contra os Spurs será no dia 13.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados