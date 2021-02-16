De Bruyne se recupera de lesão e retorna aos treinamentos

Após sete jogos de fora, Kevin De Bruyne retornou aos treinamentos no Manchester City. O belga ainda não tem data certa para retornar, mas participou das atividades normalmente com o restante dos companheiros.

- Está ficando melhor. Hoje ele fez todo o treino com o restante do grupo. Está muito melhor - disse Pep Guardiola.O último jogo de De Bruyne pelo Manchester City foi em janeiro. Desde então, o belga está fora por uma lesão no tendão. Seu retorno é fundamental para Guardiola, que já não poderá contar com Gündogan contra o Everton.