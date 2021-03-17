futebol

De Bruyne entra no top 5 dos artilheiros do City na história da Champions

Belga abriu o placar na vitória sobre o Borussia Monchengladbach...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 09:55

LanceNet

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Kevin De Bruyne segue escrevendo seu nome na história do Manchester City. Nesta terça-feira, o belga marcou o seu 64º gol com a camisa do clube inglês, sendo o 8º em jogos da Champions League. A vítima foi o Borussia Monchengladbach, da Alemanha, que acabou sendo derrotado por 2 a 0 - KDP abriu o placar. Os Citizens, que já haviam vencido a partida de ida pelo mesmo marcador, estão classificados para as quartas de final da competição.
Com o tento, anotado num chutaço de perna esquerda, de fora da área, De Bruyne entrou na lista dos cinco maiores artilheiros do City na história da Liga dos Campeões. O meia deixou para trás o marfinense Yaya Touré e empatou com o espanhol David Silva na 5ª posição. O brasileiro Gabriel Jesus, que não atuou na rodada, também aparece na lista. Veja o ranking:
MAIORES ARTILHEIROS DO CITY NA CHAMPIONS- Dados do site OGol
1º - Kun Aguero - 36 gols2º - Sterling - 21 gols3º - Gabriel Jesus - 16 gols4º - Gundogan - 9 gols5º - Kevin De Bruyne - 8 golsDavid Silva - 8 gols

