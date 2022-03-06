De Bruyne e Mahrez dão show em clássico e Manchester City vence o Manchester United

No clássico da cidade, o Manchester City derrotou o Manchester United por 4 a 1 pela Premier League. Em um primeito tempo eletrizante, De Bruyne abriu o marcador, Sancho empatou a partida, mas o belga colocou a equipe de Guardiola à frente novamente. Na segunda etapa, Mahrez sacrementou o resultado com dois gols e os Red Devils deixam o G4.LÁ E CÁNo primeiro ataque da partida, o Manchester City abriu o placar após Bernardo Silva chegar na linha de fundo e cruzar rasteiro para De Bruyne finalizar e abrir o placar. Aos 17 minutos, o belga fez jogada pelo lado esquerdo, mas o chute parou em De Gea. Aos 21, o Manchester United respondeu com Pogba acionando Sancho pelo lado esquerdo e o atacante limpando a marcação e empatando o jogo.
PRESSÃO DOS CITIZENSApós o empate, os Citizens voltaram a ter o controle total da partida. Aos 27 minutos, Foden deu um chapéu em Lindelof, infiltrou na área e bateu para grande defesa de De Gea. No bate-rebate, De Bruyne botou os mandantes à frente do placar. No fim da primeira etapa, Mahrez fez bela jogada individual pelo lado direito, levou a bola para o pé canhoto e bateu para outra intervenção do goleiro espanhol.
NÃO É TODO DIA QUE SE VÊEmbora o segundo tempo tenha tido um outro ritmo, o Manchester City seguiu dominando a partida. Aos 23 minutos, De Bruyne cobrou escanteio na estrada da área e Mahrez finalizou de primeira para anotar um golaço. Aos 30, João Cancelo recebeu levantamento e armou um lindo voleio para grande defesa de De Gea. Nos acréscimos, o atacante argelino recebeu passe em profundidade de Gundogan e fuzilou para marcar o seu 2º gol e sacramentar o resultado.