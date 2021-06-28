  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De Bruyne e Hazard estão fora das quartas contra a Itália, mas podem voltar na semifinal
Estrelas da Seleção Belga não estarão no confronto das quartas de final contra a Itália, mas treinador diz que podem voltar em uma possível classificação...
LanceNet

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 15:42

Crédito: JOSE MANUEL VIDAL / POOL / AFP
Para as quartas de final da Eurocopa, a Bélgica não contará com dois de seus principais jogadores: o meio-campista Kevin De Bruyne e o o ponta Eden Hazard, que estão lesionados. Ainda assim, o treinador Roberto Martínez disse que os atletas podem voltar em uma possível classificação.
Veja a tabela da EurocopaSegundo Roberto Martínez, treinador da Seleção Belga, o duelo das quartas de final verá uma Bélgica desfalcada de dois de seus principais craques. Kevin De Bruyne e Eden Hazard não poderam entrar em campo na partida contra a Seleção Italiana.
- É cedo, mas posso passar as informações iniciais do departamento médico. É bastante positivo para nós dois. Eles vão ficar com o grupo. Não tem danos estruturais. Jogamos contra o relógio, o jogo é na sexta-feira e é muito difícil para eles chegarem. dia após dia - disse Martínez.
As lesões de Kevin De Bruyne e Eden Hazard, porém, não consideradas graves, e os dois jogadores já estarão disponíveis para Roberto Martínez caso a Bélgica avance para a semifinal da Eurocopa.
Os belgas venceram a Seleção Portuguesa por 1 a 0 nas oitavas de final da Eurocopa. O gol da vitória foi marcado pelo irmão de Eden Hazard, o ponta Thorgan Hazard.
O confronto entre Bélgica e Itália ocorre na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.

